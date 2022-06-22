В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
31 минуту назад

В Испании выявлен первый случай автохтонного заражения холерой с 1979 года

Газета.Ruиещё 4

В испанской провинции Толедо власти автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали одну из ферм, поскольку там зафиксирован случай заражения холерой, передает газета El Pais.

В Испании выявлен первый с 1979 года случай заражения холерой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание рассказало, что несовершеннолетняя жительница автономного сообщества Мадрид выпила неочищенную воду на территории фермы и была госпитализирована после заражения холерой. По предварительным данным, жидкость была взята из местного колодца, однако власти пытаются более точно установить источник ее происхождения.

Согласно данным Минздрава Испании и научным статьям, это заражение холерой может стать первым аутохтонным (независимым от внешних факторов) случаем в стране с 1979 года.

Местные власти подчеркнули, что пока нет рисков для местного населения. Но ферма была закрыта для посещения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ нет необходимости в массовой вакцинации против холеры из-за невысокой степени риска.

В мире,Анна Попова,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители