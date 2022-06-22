В Испании выявлен первый с 1979 года случай заражения холерой

В испанской провинции Толедо власти автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали одну из ферм, поскольку там зафиксирован случай заражения холерой, передает газета El Pais.

Издание рассказало, что несовершеннолетняя жительница автономного сообщества Мадрид выпила неочищенную воду на территории фермы и была госпитализирована после заражения холерой. По предварительным данным, жидкость была взята из местного колодца, однако власти пытаются более точно установить источник ее происхождения.

Согласно данным Минздрава Испании и научным статьям, это заражение холерой может стать первым аутохтонным (независимым от внешних факторов) случаем в стране с 1979 года.

Местные власти подчеркнули, что пока нет рисков для местного населения. Но ферма была закрыта для посещения.