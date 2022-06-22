В Британии объявили ЧП национального масштаба

Британские санитарные власти объявили ЧП национального масштаба после обнаружения следов вируса полиомиелита в лондонской канализации. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

Подчеркивается, что следы второго серотипа дикого полиовируса (PV2) были обнаружены на заводе по очистке сточных вод на востоке Лондона в период с февраля по июнь. Предприятие обслуживает районы города, общее население которых составляет чуть меньше 4 млн человек, указали в UKHSA.