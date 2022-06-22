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16 минут назад

Литва заявила о готовности расширить блокаду Калининграда

Алиса Селезнёва

Литва чувствует поддержку Евросоюза и готова расширить список запрещенных к транзиту в Калининград грузов по мере поэтапного введения санкций ЕС. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, пишет Rueters.

Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область с 18 июня. Это решение было объяснено санкциями, которые ранее ввел ЕС. В Кремле назвали действия литовских властей незаконными и беспрецедентными и пообещали принять ответные меры.

По словам Гитанаса Науседы, Литва намерена на саммите НАТО на следующей неделе, поднять вопрос увеличения численности войск в странах Балтии.

Литва расширила запрет на перевозки в Калининградскую область

При этом страна «чувствует поддержку» в «противостоянии с Россией» и готова расширять список товаров, запрещенных для провоза в Калининград в соответствии с поэтапным введением санкций ЕС, подчеркнул президент Литвы.

«Мы чувствуем поддержку ЕС, потому что это решение Европейского союза (…) И было бы очень хорошо, если бы Еврокомиссия разъяснила российским властям содержание санкций. Это могло бы снять часть нынешней напряженности, которая не отвечает интересам ни Евросоюза, ни Россия», - заметил он.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом. По его словам, ответ, который последует на действия Вильнюса, очевиден, он будут достаточно болезненным для литовской стороны.

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