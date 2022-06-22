В Литве демонтируют еще один мемориал советским воинам

Городской совет третьего по величине в Литве населенного пункта Клайпеда принял решение демонтировать мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны советским воинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной мэрии.

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По данным администрации, мемориальный комплекс перенесут в музей советских памятников в парке Грутас. Организовать работы по сносу еще одного памятника в республике поручили городским чиновникам.

«Останки воинов останутся нетронутыми», — говорится в сообщении.