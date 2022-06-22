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39 минут назад

Германия поставит Украине еще три комплекса РСЗО

Lenta.ruиещё 1

В следующий пакет военной помощи, который Германия планирует поставить Украине, войдут еще три реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars. Об этом в среду, 22 июня, сообщила глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает РИА Новости.

«Другие системы будут поставлены, ведется подготовка к следующей (поставке) — РСЗО Mars 2», — заявила она, выступая в бундбундестаге.

Глава Минобороны страны подчеркнула, что обучение солдат может начаться уже в июле. Когда подготовка военнослужащих завершится, вооружение передадут Украине.

Ранее на сайте немецкого кабмина появился список вооружений, предоставленных ФРГ Украине, а также план дальнейших поставок. Перечень военной помощи правительство Германии опубликовало впервые. Уточняется, что власти Германии намерены передать Киеву в том числе 30 зенитных самоходных установках типа «Гепард», и систему противовоздушной обороны IRIS-T.

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