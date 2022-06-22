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54 минуты назад

В Херсонской области совершили покушение на главу ВГА Чернобаевки Турулева

Вечерняя Москваиещё 5

В Херсонской области неизвестные совершили покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Он жив, получил легкие осколочные ранения, сообщили в администрации населенного пункта в среду, 22 июня.

Стало известно о покушении на главу ВГА Чернобаевки
Фото: кадр видеокадр видео

— Сегодня утром, когда, выехав на работу, он (Турулев — прим. «ВМ») проезжал по улице, произошел взрыв, — говорится в сообщении.

Взрывное устройство неизвестные заложили под забором жилого дома близ перекрестка. В результате взрыва соседние строения получили повреждения, среди населения потерь нет, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России установят обстоятельства покушения украинских националистов на жизнь мэра города Энергодара, расположенного в Запорожской области Украины, Андрея Шевчика.

По информации Следственного комитета России, 22 мая градоначальник, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде одного из домов. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитке.

В мире,Следственный комитет,
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