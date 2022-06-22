Обвиненный в связях с Россией депутат Рады погиб на Украине

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о гибели бывшего члена парламентской фракции «Слуга народа» Алексея Ковалева в Херсонской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: gordonua.com gordonua.com

«Cрочно! Есть информация, что в Херсонской области ликвидирован коллаборант Алексей Ковалев! Это исключенный из фракции "Слуга Народа" депутат, который перешел на сторону России», — написал Гончаренко.

Нардеп не уточнил, откуда у него эта информация, а к посту прикрепил видео, на котором запечатлен автомобиль со множеством повреждений и лежащим на заднем сидении российским флагом.