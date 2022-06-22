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58 минут назад

На Украине заявили о гибели обвиненного в связях с Россией депутата

Lenta.ruиещё 1

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о гибели бывшего члена парламентской фракции «Слуга народа» Алексея Ковалева в Херсонской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Обвиненный в связях с Россией депутат Рады погиб на Украине
Фото: gordonua.comgordonua.com

«Cрочно! Есть информация, что в Херсонской области ликвидирован коллаборант Алексей Ковалев! Это исключенный из фракции "Слуга Народа" депутат, который перешел на сторону России», — написал Гончаренко.

Нардеп не уточнил, откуда у него эта информация, а к посту прикрепил видео, на котором запечатлен автомобиль со множеством повреждений и лежащим на заднем сидении российским флагом.

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В начале июня Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило в отношении Ковалева уголовное дело по обвинению в «коллаборационистской деятельности». До этого депутата исключили из фракции «Слуга народа».

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