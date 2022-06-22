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18 минут назад

Группу украинских военных в Лисичанске взяли в оперативное окружение

ТАССиещё 4

Небольшие группы украинских военных в Лисичанске выходят на связь, желая сдаться, но заградотряды им мешают. Об этом заявил в среду официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Группу украинских военных в Лисичанске взяли в оперативное окружение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ежедневно на связь с нашими подразделениями выходят небольшие группы военнослужащих Вооруженных сил Украины. Чаще всего просят возможности безболезненно и безопасно выйти на территорию, подконтрольную ЛНР, и сдаться. Однако все чаще мы получаем информацию о том, что на той территории продолжают действовать некие заградотряды - подразделения, которые тех, кто планирует сдаваться в плен, определяют местные органы контрразведки и <...> на месте уничтожают в назидание всем остальным", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Группа украинских военных в Лисичанске взята в оперативное окружение, сообщает официальный представитель НМ ЛНР.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что в Лисичанске сейчас находятся около 5-7 тыс. украинских военных.

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