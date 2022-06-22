Группу украинских военных в Лисичанске взяли в оперативное окружение

"Ежедневно на связь с нашими подразделениями выходят небольшие группы военнослужащих Вооруженных сил Украины. Чаще всего просят возможности безболезненно и безопасно выйти на территорию, подконтрольную ЛНР, и сдаться. Однако все чаще мы получаем информацию о том, что на той территории продолжают действовать некие заградотряды - подразделения, которые тех, кто планирует сдаваться в плен, определяют местные органы контрразведки и <...> на месте уничтожают в назидание всем остальным", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".