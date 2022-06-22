«Обидно слышать»: в Грузии раскритиковали заявление Макрона о стране

Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе подверг резкой критике президента Франции Эмманюэля Макрона из-за его слов об удаленности Грузии от Европы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Очень обидно слышать, что Грузия геополитически неинтересна. Столько лет мы стремимся (к ЕС), а там сейчас увидели наше расположение? Это просто потрясающе! Даже не знаю, как это комментировать», – сказал он на заседании тбилисского правительства, передает сообщает imedinews.ge.

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Мэр пообещал продолжить усилия для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на членство в ЕС, как это происходит в случае с Украиной и Молдавией.

«Сделаем все, чтобы наша страна как можно скорее стала членом европейской семьи», – сказал Каха Каладзе.

Ранее Макрон сказал, что, в отличие от Украины и Молдавии, Грузия, Азербайджан и Армения «находятся геополитически и географически в другом месте».

Каха Каладзе также сказал, что ЕС принимает «политическое решение», не принимая во внимание, что Грузия является лидером в области реформ в «Ассоциированом трио», куда входят также Украина и Молдавия.

По его словам, фактически «Грузию наказывают, не предоставляя сейчас статус страны-кандидата».

«Это очень плохо и вызывает сожаление», – сказал Каха Каладзе.

К вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата ЕС вернется в конце года. Пока же Брюссель выдвинул Тбилиси 12 условий, чтобы рассмотреть заявку.

Резолюция Европарламента с критикой грузинского руководства и возможными санкциями против миллиардера Бидзины Иванишвили оскорбляет грузинский народ, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

«Попросту говоря, нам этой резолюцией говорят, что (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили – маяк демократии. Это тогда, когда Саакашвили годами был создателем садистской системы насилия», – отметил мэр.

По его словам, «резолюция абсолютно постыдна».

Каладзе также выразил недоумение по поводу защиты европарламентариями таких сторонников Саакашвили, как разыскиваемый Грузией экс-министр обороны Давид Кезерашвили и осужденный за финансовые махинации руководитель оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Ника Гварамии.

Мэр сказал, что не согласен ни с одним словом резолюции ЕП.

По его словам, можно предположить, что нападки на Грузию осуществляются из-за того, что она не включилась в военные действия на Украине.

Он также назвал «категорически неприемлемыми» обвинения в адрес грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили.

Ранее депутат правящей «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе заявил, что резолюция Европарламента с критикой грузинского руководства и возможными санкциями против миллиардера Бидзины Иванишвили является вмешательством во внутренние дела Грузии.

Он назвал тезисы из резолюции «вмешательством во внутренние дела Грузии и непризнанием выбора большинства народа Грузии». Депутат заявил, что «угрозами санкций не испугать ни Бидзину Иванишвили, ни народ Грузии».

«Наоборот, этот день (принятия резолюции) едва не разрушил европейский выбор народа Грузии. Это опасные политические игры», – сказал парламентарий.

Комментируя предстоящее решение ЕС предоставить или нет статус страны-кандидата Грузии, как и Молдавии и Украине, парламентарий сказал, что «если это будет сопровождаться такими же несправедливыми обязательствами, какими несправедливыми являются обвинения в резолюции, то справедливым ответом от нас будет отказ».

Напомним, более трехсот европарламентариев поддержали в среду резолюцию, в которой говорится о нарушении в Грузии свобод СМИ, также критикуется судебная система. Говорится в ней и о том, что Иванишвили якобы продолжает из-за кулис влиять на политику Грузии. Отмечается, что Иванишвили может быть связан с Москвой, хотя не приводится никаких доказательств. Власти страны высказывают разочарование несправедливой, по их утверждению, критикой и говорят, что в основу документа легли «фейки», предоставленные ЕП грузинской оппозицией.

Грузия проделала «очень конкретную работу» на пути европейской интеграции, и отказ Еврокомиссии (ЕК) предоставить ей статус кандидата в Европейский союз (ЕС) вызывает вопросы. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишет «Sputnik Грузия».

Речь идет о решении ЕК, которое было принято 17 июня. Комиссия согласилась рекомендовать соответствующий статус Украине и Молдавии. Грузия, которая более десяти лет претендует на этот статус, получить его не смогла. Гарибашвили назвал это решение несправедливым.

«Если сравнить работу Грузии, наши реформы, все, если посмотреть заслуженно, то Грузия должна быть страной, которой должен был быть предоставлен этот статус. Почему? Потому что у нас есть очень конкретные результаты», — возмутился Гарибашвили.

Он также предположил, что европейские страны согласились предоставить Украине статус кандидата только из-за вооруженного конфликта на ее территории. Решение по Молдавии, как полагает премьер, определили вопросы экономической безопасности.

Ранее председатель правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе объяснил решение Еврокомиссии «географическим фактором». Он указал, что Тбилиси обидно из-за позиции Брюсселя, но власти «понимают его».

Около 30 тысяч человек вышли в понедельник на митинг в Тбилиси, выступая за евроинтеграцию Грузии.

Как отмечает «Коммерсант», митинг прошел после того, как Еврокомиссия не дала рекомендацию на предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии.

По данным газеты, митинг начался с исполнения грузинского и украинского гимнов, также прошла минута молчания в память о 16 грузинах, погибших на территории Украины в ходе военных действий с 24 февраля.

Кроме того, в в ходе митинга прошли выступления гражданских активистов, которые призвали к исполнению требований ЕС до конца года.

Небывалый по масштабу митинг в центре Тбилиси, собравший около 30 тысяч человек, прошёл под лозунгом «Домой в Европу!». Он стал ответом на недавнее решение Еврокомиссии, отказавшейся в ускоренном порядке одобрить заявку Грузии и рекомендовать предоставить республике статус кандидата на вступление в ЕС. Уже через два дня этот вопрос будут обсуждать европейские лидеры на саммите в Брюсселе 23–24 июня, однако исход дискуссии предсказуем — и он, скорее всего, будет не в пользу Тбилиси.

Организатором акции стала общественная организация «Стыдно», объединившая и представителей оппозиционных партий. Митингующие прошли от парламента Грузии до площади Европы c огромными флагами Грузии и Евросоюза. Под этими флагами и в Кутаиси местные жители выстроились в живую цепь. Дополнительный смысл акции придала третья годовщина «ночи Гаврилова». Напомним, 20 июня 2019 года оппозиционеры попытались ворваться в парламент страны, возмутившись тем, что приехавший в Тбилиси президент Межпарламентской ассамблеи православия, российский депутат-коммунист Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера и обратился к участникам форума на русском языке. Тогда полиция применила к протестующим спецсредства, в результате которых пострадали более 200 человек. Волнения продолжались несколько дней. Вскоре за этим последовало решение Москвы на неопределенный срок приостановить прямое авиасообщение с Грузией, не восстановленное до сих пор.

Организаторы нынешней акции пообещали, что не допустят никаких эксцессов и провокационных лозунгов — на митингующих смотрит Европа, оценивая их умение проводить мирные демонстрации. Она действительно прошла мирно. Но власти на всякий случай выставили полицейские наряды, во дворе парламента находилась спецтехника. К собравшимся обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили, подчеркнув, что страна находится в решающем моменте истории. И хотя республика не получила поддержку Еврокомиссии, но «получила надежду» на пути в ЕС.

Надежд на положительный вердикт со стороны ЕС в Грузии практически ни у кого нет. В создавшейся ситуации оппозиция и часть экспертов винят в провале правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (ГМДГ).

Как отметил председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия в беседе с NEWS.ru, во время правления ГМДГ Грузия вряд ли получит статус кандидата в ЕС.

Политика правительства «Грузинской мечты» движется в противоположном направлении от принципов Евросоюза — особенно в последние два года. Правящая партия всё больше опирается на антизападные силы. В отношении с обществом она прибегает к методам, которые можно назвать авторитарными. Правящая партия полагает, что если она не будет этого делать, то потеряет власть, — считает грузинский политолог.

Оппозиция обвинила правящую партию в соглашательстве с Москвой. Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям, открыто не поддержала Киев, отказавшись от поставок оружия и открытия «второго фронта». Грузинские оппозиционеры утверждают, что власти страны на самом деле не стремятся в Евросоюз, только имитируют это движение. Потому президент Франции Макрон, находясь на днях с визитом в Кишинёве, в своих заявлениях отделял Грузию от Украины и Молдавии, у которых перспектив на получение кандидатского статуса больше.

«Грузинская мечта» сделала немало для евроинтеграции страны, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Рамаз Сакварелидзе. Он не согласен с мнением, что во время правления этой партии Грузия не сможет существенно продвинуться на пути в ЕС.

«Грузинская мечта» предприняла многие шаги для евроинтеграции. Оппозиция считает, что правящая партия отказывается от перспективы вступления в ЕС из-за «русского влияния». Хотя ведь Россия могла повлиять и на предыдущие шаги Грузии (подписание соглашения об ассоциации Грузии с ЕС, плана действия по либерализации визового режима. — NEWS.ru), но не повлияла. Думаю, и сейчас тоже она не стала бы мешать. Более того, я не вижу подтверждений тому, что Грузия в своей политике ориентируется на Россию. Оппозиция ведёт пропагандистскую кампанию против власти — она пытается подорвать репутацию правящей партии, — сказал Рамаз Сакварелидзе NEWS.ru.

По мнению политолога, Запад традиционно доверяет больше оппозиции, чем властям, которым якобы всегда есть что скрывать. Грузинская оппозиция этим подходом умело пользуется. Эксперты не исключают, что именно с подачи оппозиции Европейская комиссия выдвинула Грузии 12 условий получения статуса кандидата в члены ЕС, которые необходимо выполнить до конца нынешнего года. Среди них — борьба с олигархами и коррупцией, масштабная судебная реформа, совершенствование избирательного закона, преодоление политической поляризации.

Выполнимы ли вообще эти требования? Сомневаюсь, — считает политолог Сакварелидзе. — Возьмём требование о ликвидации политической поляризации. В условиях реальной демократии поляризация партий является естественным состоянием и даже обязательным условием. Оппозиция после обнародования 12 требований заявила, что Евросоюз не будет сотрудничать с правящей партией, надо сменить власть. То есть на самом деле всё это только усилило поляризацию в грузинском обществе. Но разве в США нет поляризации между двумя партиями?

Оппозиция разыгрывает «европейскую карту» ради победы над «Грузинской мечтой», при этом мало кто верит из обоих политических лагерей во вступление Грузии в ЕС в обозримом будущем. Такое мнение высказывают эксперты, обращая внимания на «ключевой», по их мнению, пункт Еврокомиссии — деолигархизацию. Не исключено, что этот пункт был включён в список по подсказке оппозиции, которая доказывает, что олигарх в Грузии один — миллиардер Бидзина Иванишвили, он же «неофициальный хозяин страны», добавляют его оппоненты.

Если выполнить только этот пункт, все остальные проблемы решатся чуть ли не автоматически, утверждают сторонники Михаила Саакашвили — лидера партии «Единое национальное движение». По их мнению, Иванишвили и его ставленников во власти мало интересуют векторы развития страны — европейский или евразийский. Для них прежде всего важно сохранить свою власть. По данным соцопросов, более 80% населения Грузии поддерживает евроинтеграцию. Ради этого власти готовы угождать электорату, но только на словах.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, напротив, не раз заявлял, что власти страны сделали многое ради евроинтеграции — мол, Грузия «на десять голов опережает Украину и Молдову по всем направлениям» и «заслужила» статус кандидата на вступление в ЕС своей 30-летней «борьбой за демократию». Правительство выполнит все 12 условий Евросовета, пообещал премьер. Что касается Бидзины Иванишвили, то он давно отошёл от политики и даже не проживает в Грузии, заявляют представители правящей партии. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал олигархами Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, владельца оппозиционного телеканала «Формула» Давида Кезерашвили.

Отказ Еврокомиссии от поддержки Грузии в получении статуса кандидата в члены ЕС — это часть западной игры с целью вынудить Тбилиси изменить свою внешнюю политику, отметил в беседе с NEWS.ru президент Фонда единения русского и грузинского народов профессор Владимир Хомерики.

Нынешняя власть вынуждена поддерживать европейскую линию, поскольку страна находится в зависимости от Запада, но уже считаясь с интересами грузинского общества, не поддерживая оголтелую западную критику России — вот в чём отличие «Грузинской мечты» от прежней власти. США и ЕС недовольны, что Грузия выбрала свои национальные интересы, а не участие в антироссийском фронте. Поэтому Грузии и отказали в кандидатстве в ЕС, хотя на самом деле всё это фикция. Грузинский народ поддерживает нынешнюю власть, которая не даёт втянуть свою страну в конфликт с Россией. А Запад привык к временам Саакашвили, когда Грузия поддерживала безоговорочно его политику, не считаясь со своими гражданами, — полагает Владимир Хомерики.

От саммита ЕС 23–24 июня политические и экспертные круги Грузии не ожидают вердикта в пользу кандидатского статуса для республики. Надежда у небольшой части общества сохраняется только на чудо, которое в политике случается редко. В Тбилиси любят повторять, что Грузия продвинулась по пути демократии дальше, чем Украина и Молдавия. Но в силу многих обстоятельств внушительная часть грузинского общества ещё продолжает тяготеть к российскому — несмотря на конфликты последних десятилетий. Это и заставляет «Грузинскую мечту» считаться с такими настроениями, отказавшись от конфронтации с Россией.