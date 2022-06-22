Евросоюз объяснил заинтересованность в восстановлении Украины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз заинтересован в процветающей Украине из-за ее географического расположения. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
«Мы, друзья и союзники [Украины], восстановим Украину. Для нас стратегически важно иметь рядом с Евросоюзом функционирующую демократию, а не провалившееся государство», — говорит фон дер Ляйен.
По ее словам, Еврокомиссия выступила с предложением о создании Платформы реконструкции, в которой примут участие как страны-партнеры, так и различные организации.
«Инвестиции в экономику Украину должны подразумевать реформы», — добавила председатель высшего исполнительного органа ЕС.
При этом в Евросоюзе заверили, что никогда не позволят президенту России Владимиру Путину определять, какие страны входят в объединение, и каким образом ему взаимодействовать с другими странами.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство рекомендовало представить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Вместе с тем ЕК выдвинула Киеву ряд условий в области правового государства и в борьбе с коррупцией.