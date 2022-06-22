Евросоюз объяснил заинтересованность в восстановлении Украины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз заинтересован в процветающей Украине из-за ее географического расположения. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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«Мы, друзья и союзники [Украины], восстановим Украину. Для нас стратегически важно иметь рядом с Евросоюзом функционирующую демократию, а не провалившееся государство», — говорит фон дер Ляйен.

По ее словам, Еврокомиссия выступила с предложением о создании Платформы реконструкции, в которой примут участие как страны-партнеры, так и различные организации.

«Инвестиции в экономику Украину должны подразумевать реформы», — добавила председатель высшего исполнительного органа ЕС.

При этом в Евросоюзе заверили, что никогда не позволят президенту России Владимиру Путину определять, какие страны входят в объединение, и каким образом ему взаимодействовать с другими странами.