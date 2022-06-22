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43 минуты назад

Евросоюз объяснил, зачем ему восстанавливать Украину

Газета.Ru

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз заинтересован в процветающей Украине из-за ее географического расположения. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Евросоюз объяснил заинтересованность в восстановлении Украины
Фото: Geert Vanden Wijngaert/APGeert Vanden Wijngaert/AP

«Мы, друзья и союзники [Украины], восстановим Украину. Для нас стратегически важно иметь рядом с Евросоюзом функционирующую демократию, а не провалившееся государство», — говорит фон дер Ляйен.

По ее словам, Еврокомиссия выступила с предложением о создании Платформы реконструкции, в которой примут участие как страны-партнеры, так и различные организации.

«Инвестиции в экономику Украину должны подразумевать реформы», — добавила председатель высшего исполнительного органа ЕС.

При этом в Евросоюзе заверили, что никогда не позволят президенту России Владимиру Путину определять, какие страны входят в объединение, и каким образом ему взаимодействовать с другими странами.

В МИД Франции отказали Украине в ускоренном вступлении в ЕС

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство рекомендовало представить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Вместе с тем ЕК выдвинула Киеву ряд условий в области правового государства и в борьбе с коррупцией.

В мире,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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