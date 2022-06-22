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1 час назад

Талибы попросили помочь Афганистану из-за землетрясения

Vse42.ruиещё 1

Талибы ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) попросили мировое сообщество помочь Афганистану ликвидировать последствия сильного землетрясения.

Лидер движения Хайбатулла Ахундзада обратился к гуманитарным и благотворительным организациям и мировым сообществам с просьбой помочь населению страны справиться с последствиями трагедии.

Число погибших во время землетрясения в Афганистане выросло до 920

Он также попросил приложить все усилия, чтобы в максимально короткие сроки помочь всем скорбящим, передает его заявление РИА "Новости".

Напомним, ранее сообщалось, что более 250 человек погибли в результате сильного землетрясения в Афганистане.

В мире,Видео,Талибан,
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