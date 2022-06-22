Талибы ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) попросили мировое сообщество помочь Афганистану ликвидировать последствия сильного землетрясения.

Лидер движения Хайбатулла Ахундзада обратился к гуманитарным и благотворительным организациям и мировым сообществам с просьбой помочь населению страны справиться с последствиями трагедии.

Он также попросил приложить все усилия, чтобы в максимально короткие сроки помочь всем скорбящим, передает его заявление РИА "Новости".