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7 минут назад

Молдавия попросит ЕС бесплатно поставить летальное оружие

Lenta.ru

Молдавия попросит Европейский союз (ЕС) бесплатно поставить летальное оружие в рамках «мирной инициативы». Об этом со ссылкой на президента страны Майю Санду сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Молдавия попросит ЕС бесплатно поставить летальное оружие
Фото: ТАССТАСС

Президент заявила о предоставлении со стороны ЕС военной помощи на 40 миллионов евро. Помимо этого, она также выразила надежду на получение бесплатного летального вооружения.

При этом политик назвала Молдавию «миролюбивой страной».

«Мы не входим ни в один военный блок, чтобы рассчитывать на чью-либо помощь», — объяснила Санду.

Тем не менее, армия должна быть готова в случае внешней агрессии, уточнила она, поэтому правительство должно вести переговоры для полноценного снабжения войск.

Ранее президент Молдавии попросила у Парижа поддержки в евроинтеграции республики. Санду назвала сближение с европейским объединением «стратегической целью» для Молдавии и выразила надежду на ускорение процесса интеграции.

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