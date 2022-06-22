Обзор иноСМИ: усталость ЕС от беженцев и США на пороге войны с Россией

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Европа начинает уставать от украинских беженцев

Европейские страны, принявшие самое большое количество беженцев с Украины, ощущают нехватку ресурсов для их размещения, а в рядах волонтеров чувствуется усталость. Из Украины после начала вооруженного конфликта выехали 7,5 миллионов жителей и «реальные цифры оставили далеко позади первоначальные оценки ООН», пишет британское издание The Guardian.

По данным издания, нехватка недорогого и безопасного жилья для беженцев уже ощущается в Польше и Германии. А в Молдавии, которая приняла около 100 тысяч украинцев, существует серьезная нехватка мест в детских садах и школах. При этом волонтерские организации прогнозируют, что кризис затянется. «Сейчас что-то вроде переходной фазы. Главный вопрос в том, как мы сможем поддерживать людей в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - констатировал представитель Международного комитета спасения Джейсон Филлипс (Jason Phillips).

«США – на пороге войны с Китаем и Россией»

Миллиардер Рэй Далио, специализирующийся на прогнозировании кризисных ситуаций, заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что жителей США ожидает падение уровня жизни, резкое обострение внутриполитической борьбы и столкновение с Россией и Китаем.

По его словам, сейчас США тратят куда больше, чем зарабатывают, а политические конфликты в стране «настолько серьезны, что могут закончиться гражданской войной». «И эта ситуация усугубляется глобальными конфликтами. Кроме того, очень вероятно, что Китай будет втянут в экономическую войну с Западом. Из-за этого мировая торговля станет еще менее эффективной», - считает он.

В Польше предупредили о нехватке угля зимой

Для увеличения добычи угля в Польше потребуется минимум два-три года. Этой зимой могут возникнуть проблемы с отоплением домов, так как уголь, который сможет импортировать страна, не подходит для этого, пишет Myśl Polska.

«Угля для отопления этой зимой не хватит», - подчеркнул глава силезско-домбровской «Солидарности» Доминик Колож (Dominik Kolorz).

В свою очередь правительство призывает поляков не поддаваться панике и не покупать уголь про запас, а также считает заявления о предстоящей нехватке топлива элементом российской пропаганды.

Однако издание, изучив ситуацию с углем в Польше, пришло к выводу, что для того, чтобы нормально пережить зиму, необходимо отменить эмбарго на его импорт из России.

Германии предрекли крах экономики из-за «энергетической перезагрузки»

Министр экономики Германии Роберт Хабек продолжает настаивать на отказе от природного газа и мирного атома и предлагает вернуться к угольной энергетике. Эта «перезагрузка» грозит стране экономическим крахом, предупреждает на страницах Deutsche Wirtschafts Nachrichten эксперт по энергетике Хенрик Паулитц.

Эксперт констатировал, что введение санкций против России на фоне украинского кризиса лишило Германию возможности перейти на альтернативные источники энергии. При этом Хабек настаивает на возвращении к углю, что может привести к энергетическому дефициту, остановке производства и дистабилизации ситуации не только в Германии, но и во всей Европе, считает он.

«Не стоит недооценивать роль развивающихся стран»

Индия, также как и Бразилия и ЮАР, проявляют «нейтральную активность» и не спешат осуждать действия России на Украине. Не стоит недооценивать позицию развивающихся стран в нынешнем кризисе, отметила на страницах The Conversation кандидат политических наук, специалист по Индии Катрин Вьен.