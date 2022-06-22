Европейская страна решила стать визовым посредником России и Украины

Швейцария заявила о готовности стать визовым посредником между Россией и Украиной в оказании консульских и дипломатических услуг. Об этом сообщили в МИД страны, пишут «Известия».

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Как уточнили в Госдуме, международная практика позволяет прибегать к помощи страны-посредника в этом вопросе. При этом согласовать такой порядок должны все стороны.

«Швейцария предложила двум сторонам свои добрые услуги. В принципе, к этому относится и «защитный мандат» (посредничество в оказании консульских и дипломатических услуг, - прим.). В соответствии с международным правом, для этого требуется согласие всех трех государств-участников. Из-за продолжающихся обсуждений мы не можем предоставить дополнительную информацию», — заявили в МИД страны.

По словам председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, о таком соглашении говорить преждевременно. Он добавил, что пока трудно понять дальнейшие намерения нынешнего украинского руководства.

«Надо еще понять его условия. Да, международный опыт есть. Но ведь главное, чтобы было не желание метаться активностями, как это часто делают наши украинские партнеры, а реальное желание создать структуру, которая решала бы гуманитарные по большей части вопросы», — сказал Карасин.

Напомним, у России уже есть опыт подобного посредничества. Швейцария выступала посредником между РФ и Грузией после того, как Тбилиси заявили о разрыве дипотношений в августе 2008 года. 5 марта 2009 года в России была открыта секция интересов Грузии. Одновременно посольство Швейцарии в Тбилиси открыло секцию интересов РФ.