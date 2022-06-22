Великобритания отказала в визах делегации РФ для участия в сессии ОБСЕ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил о том, что Великобритания отказала членам российской делегации в выдаче виз для участия в очередной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом сенатор добавил, что Россия не признает решения сессии, в которой не сможет принять участия. Однако выходить из Парламентской ассамблеи ОБСЕ Москва считает нецелесообразным.
«С учетом нахождения всех членов постоянной делегации в санкционных списках мы своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи въездных виз наших парламентариям для участия в этом важнейшем мероприятии. К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы РФ, с какой бы целью они не посещали страну», - сказал Джабаров.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспределом отказ Лондона в выдаче виз делегации РФ.
«Нужно добиться запрета проводить сессии ПА ОБСЕ в тех странах, где ограничен доступ всем членам организации», - заявила Матвиенко.
Ранее Госдума приняла обращение к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. В случае, если факты подтвердятся, это будет означать грубейшее нарушение со стороны США и Украины принятой в рамках ООН Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и их уничтожении.