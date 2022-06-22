Великобритания отказала в визах делегации РФ для участия в сессии ОБСЕ

«С учетом нахождения всех членов постоянной делегации в санкционных списках мы своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи въездных виз наших парламентариям для участия в этом важнейшем мероприятии. К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы РФ, с какой бы целью они не посещали страну», - сказал Джабаров.