В Одесской области отменят преподавание на русском языке

Русский язык и литература больше не будут преподаваться в Одесской области с 1 августа. Об этом сообщило в среду издание "Страна".

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По его информации, учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами из других государств.

"Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях", - приводит издание слова директора Департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александра Лончака.

Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022-2023 годы.