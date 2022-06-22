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10 минут назад

В Одесской области не будут преподавать на русском языке с 1 августа

ТАССиещё 5

Русский язык и литература больше не будут преподаваться в Одесской области с 1 августа. Об этом сообщило в среду издание "Страна".

В Одесской области отменят преподавание на русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами из других государств.

"Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях", - приводит издание слова директора Департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александра Лончака.

Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022-2023 годы.

Ранее в школах Николаева ввели запрет на использование русского языка с 1 сентября.

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