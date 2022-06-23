Трасс: Британия и Турция работают над вывозом зерна с Украины

Великобритания и Турция работают совместно по теме вывоза зерна с Украины и обсудили практические решения в этой области. Об этом глава Форин оффиса Лиз Трасс заявила в четверг на пресс-конференции по итогам встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
"Соединенное Королевство и Турция тесно сотрудничают, в частности по теме вывоза зерна с территории Украины <…>. Мы обсудили практические решения по поводу того, как это реализовать в Черном море", - сказала она, подчеркнув, что проблема должна быть решена в течение ближайшего месяца, иначе мир начнет сталкиваться с наиболее тяжелыми последствиями дефицита зерновых на рынке.
Для этого, отметила Трасс, необходимо обеспечить защиту портов Украины и организовать безопасный проход судов в Черном море, для чего "потребуется международное сотрудничество".
Трасс сообщила, что Великобритания "поддерживает переговоры под эгидой ООН", добавив, что нужно не позволять затягивать организацию подобных переговоров.
Вопрос создания так называемого зернового коридора по вывозу морем украинского зерна обсуждался 8 июня на переговорах в Анкаре главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Он напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года, и назвал блефом заявления о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.
Турецкие власти отмечали, что могут предоставить гарантии безопасности поставок по Черному морю украинского зерна. Телеканал TRT, в частности, сообщал со ссылкой на источники в администрации президента Турции, что механизм реализации дорожной карты поставок украинского зерна готов на 80-90% и при достижении соответствующих договоренностей может быть запущен в кратчайшие сроки. Во вторник турецкие СМИ сообщили, что переговоры между РФ, Украиной, Турцией и ООН по вывозу сельхозпродукции из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле. В них могут принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.