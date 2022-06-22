Крупный лесной пожар на юге Турции сняли на видео

«Пожар в районе Мармариса в провинции Мугла. На данный момент в его тушении задействованы 144 пожарные машины, 13 бульдозеров и 576 человек личного состава», — передает слова министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи канал.