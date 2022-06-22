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45 минут назад

Крупный лесной пожар на юге Турции сняли на видео

Александр Кузьмин

В Мармарисе на юге Турции разгорелся крупный лесной пожар. Сильный ветер способствует распространению огня. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятую очевидцами запись.

«Пожар в районе Мармариса в провинции Мугла. На данный момент в его тушении задействованы 144 пожарные машины, 13 бульдозеров и 576 человек личного состава», — передает слова министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи канал.

В СМИ отмечается, что к тушению пожара привлечены и два вертолета.

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