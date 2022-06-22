Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет. Об этом заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, сообщает РИА Новости.

«Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений», — заявил он.

Бон подчеркнул, что страна, желающая вступить в ЕС, должна соответствовать жестким критериям, среди которых борьба с коррупцией, верховенство закона и плюрализм в СМИ.