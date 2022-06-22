СМИ: Литва может в перекрыть газ в Калининград

Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может перекрыть поставки газа в регион. Об этом написал в статье для Advance хорватский журналист Антун Роша, ссылаясь на источники.

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Он допускает, что власти Литвы воспользуются тем, что трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» проходит через литовскую территорию.

«Кроме того, газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», — подчеркнул Роша.

По мнению автора публикации, Литва хочет показать, что эти меры являются исполнением санкций ЕС, однако для Москвы это, скорее, похоже на антироссийский шаг со стороны Вильнюса.

«Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем?» — указал обозреватель Advance.