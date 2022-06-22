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17 минут назад

СМИ: Литва может в перекрыть газ в Калининград

Лера Букина

Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может перекрыть поставки газа в регион. Об этом написал в статье для Advance хорватский журналист Антун Роша, ссылаясь на источники.

СМИ: Литва может в перекрыть газ в Калининград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он допускает, что власти Литвы воспользуются тем, что трубопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» проходит через литовскую территорию.

«Кроме того, газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», — подчеркнул Роша.

По мнению автора публикации, Литва хочет показать, что эти меры являются исполнением санкций ЕС, однако для Москвы это, скорее, похоже на антироссийский шаг со стороны Вильнюса.

«Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем?» — указал обозреватель Advance.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом. По его словам, ответ, который последует на действия Вильнюса, очевиден, он будут достаточно болезненным для литовской стороны.

В мире,Антон Алиханов,НАТО,ЕС,
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