В Праге предложили переименовать улицу маршала Конева

Совет района Прага-3 предложил властям города переименовать улицу, названную в честь маршала СССР Ивана Конева. Как сообщает РБК, за переименование проголосовали 23 из 28 присутствовавших на заседании членов совета.
В Чехии названия утверждаются городской топографической комиссией, а затем советом столицы, поэтому районы города не могут переименовывать улицы на своей территории без поддержки муниципалитета.
В прошлом году совет предлагал переименовать улицу, однако тогда мэрия выступила против инициативы. Решение объяснили тем, что на улице проживают около 7 тыс. человек и для них бы это стало «слишком сложным» изменениям. Вместо изменения названия на улице появились специальные таблички, на которых описана «неоднозначная» роль маршала Конева в истории Чехии и Европы.