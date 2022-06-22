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37 минут назад

В Праге предложили переименовать улицу маршала Конева

Елена Прошина

Совет района Прага-3 предложил властям города переименовать улицу, названную в честь маршала СССР Ивана Конева. Как сообщает РБК, за переименование проголосовали 23 из 28 присутствовавших на заседании членов совета.

В Праге предложили переименовать улицу маршала Конева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Чехии названия утверждаются городской топографической комиссией, а затем советом столицы, поэтому районы города не могут переименовывать улицы на своей территории без поддержки муниципалитета.

«Он же памятник!» Русские в Праге не смогли сплотиться, чтобы отстоять памятник Коневу

В прошлом году совет предлагал переименовать улицу, однако тогда мэрия выступила против инициативы. Решение объяснили тем, что на улице проживают около 7 тыс. человек и для них бы это стало «слишком сложным» изменениям. Вместо изменения названия на улице появились специальные таблички, на которых описана «неоднозначная» роль маршала Конева в истории Чехии и Европы.

В мире,Иван Конев,
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