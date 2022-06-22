В Праге предложили переименовать улицу маршала Конева

В Чехии названия утверждаются городской топографической комиссией, а затем советом столицы, поэтому районы города не могут переименовывать улицы на своей территории без поддержки муниципалитета.

В прошлом году совет предлагал переименовать улицу, однако тогда мэрия выступила против инициативы. Решение объяснили тем, что на улице проживают около 7 тыс. человек и для них бы это стало «слишком сложным» изменениям. Вместо изменения названия на улице появились специальные таблички, на которых описана «неоднозначная» роль маршала Конева в истории Чехии и Европы.