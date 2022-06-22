Койот помог барсуку пройти в туннеле под автомагистралью. Видео

Койот подождал барсука у туннеля, чтобы помочь ему пройти под оживленной автомагистралью. Трогательные кадры с животными были сняты несколько лет назад, однако сейчас они набирают популярность в Интернете.

На записи видно, как хищное млекопитающие проявляет заботу о своем маленьком друге. Он подбежал к бетонной трубе и дождался у входа барсука, а затем оба диких зверя перешли проезжую часть под землей, в безопасном для обоих месте.