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18 минут назад

Койот помог барсуку пройти в туннеле под автомагистралью. Видео

Александр Кузьмин

Койот подождал барсука у туннеля, чтобы помочь ему пройти под оживленной автомагистралью. Трогательные кадры с животными были сняты несколько лет назад, однако сейчас они набирают популярность в Интернете.

На записи видно, как хищное млекопитающие проявляет заботу о своем маленьком друге. Он подбежал к бетонной трубе и дождался у входа барсука, а затем оба диких зверя перешли проезжую часть под землей, в безопасном для обоих месте.

Ранее сообщалось, что в Москве была замечена ворона, которая играла в пинг-понг, подбрасывая клювом шарик.

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