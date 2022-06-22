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49 минут назад

В Киеве заявили о вреде визового режима с РФ для простых украинцев

Елена Прошина

Введение Украиной визового режима с Россией навредит обычным украинцам. Об этом заявил экс-премьер-министр страны Николай Азаров, пишет РИА Новости.

В Киеве заявили о вреде визового режима с РФ для простых украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Миллионы украинцев в силу того, что они потеряли работу на Украине, вынуждены работать в России. Безвизовый режим им облегчал в той или иной степени перемещение. Семьи остались на Украине во многих случаях, а кормильцы семейные работают в России», — сказал он.

По его мнению, нынешняя власть на Украине «абсолютно людоедская», ее целью является принудить украинцев «существовать в абсолютно диких, немыслимых условиях», а не в повышении благосостояния. Он также подчеркнул, что все это известно покровителям Киева, и, возможно, «даже навязано» ими.

При этом Азаров считает, что рано или поздно эта власть сменится и отношения с Россией восстановятся. Он назвал это неизбежным процессом.

Ранее по предложению президента Украины, кабмин страны одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. До этого Владимир Зеленский поддержал петицию украинцев с требованием введения виз для россиян. По его мнению, необходимо усилить контроль на границе в условиях боевых действий.

В мире,Владимир Зеленский,Николай Азаров,
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