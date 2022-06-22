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18 минут назад

Президент Венесуэлы Мадуро призвал отменить санкции против России

Газета.Ruиещё 3

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны, которые ввели антироссийские санкции, отменить их в связи с тем, что это существенно влияет на развивающиеся страны.

Мадуро призвал отменить санкции против России
Фото: ТАССТАСС

«Здесь, в Каракасе, я заявляю о том, что антироссийские санкции должны быть отменены. Необходимо нормализовать экономическую ситуацию в мире, от которой страдают государства глобального Юга», — цитирует президента RT.

Кроме того, по мнению Мадуро, введённые санкции оказались бумерангом, который ударил по экономикам тех стран, которые их вводили.

«Европейские и американские элиты глухи и слепы, они не хотят видеть реального положения дел из-за гордыни, из-за чувства превосходства, из-за желания отомстить России», — подчеркнул он.

В мире,Николас Мадуро,
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