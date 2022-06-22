Мадуро призвал отменить санкции против России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны, которые ввели антироссийские санкции, отменить их в связи с тем, что это существенно влияет на развивающиеся страны.
«Здесь, в Каракасе, я заявляю о том, что антироссийские санкции должны быть отменены. Необходимо нормализовать экономическую ситуацию в мире, от которой страдают государства глобального Юга», — цитирует президента RT.
Кроме того, по мнению Мадуро, введённые санкции оказались бумерангом, который ударил по экономикам тех стран, которые их вводили.
«Европейские и американские элиты глухи и слепы, они не хотят видеть реального положения дел из-за гордыни, из-за чувства превосходства, из-за желания отомстить России», — подчеркнул он.