Британия вслед за Россией будет игнорировать постановления ЕСПЧ

Заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб планирует представить законопроект, позволяющий Лондону игнорировать некоторые правила Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает Sky News, пишет «Лента.ру».

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Отмечается, что после принятия законопроекта конечной инстанцией по вопросам прав человека будет считаться Верховный суд Великобритании, а не ЕСПЧ. Кроме того, новый закон подразумевает более простую процедуру высылки из государства уголовных преступников.

«Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», — заявил Рааб.

Он добавил, что новый законопроект внесет в правовую систему «большую дозу здравого смысла» и усилит свободолюбие в обществе Великобритании.