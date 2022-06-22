В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
12 минут назад

Британия вслед за Россией будет игнорировать постановления ЕСПЧ

Елена Прошина

Заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб планирует представить законопроект, позволяющий Лондону игнорировать некоторые правила Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает Sky News, пишет «Лента.ру».

Британия вслед за Россией будет игнорировать постановления ЕСПЧ
Фото: REUTERSREUTERS

Отмечается, что после принятия законопроекта конечной инстанцией по вопросам прав человека будет считаться Верховный суд Великобритании, а не ЕСПЧ. Кроме того, новый закон подразумевает более простую процедуру высылки из государства уголовных преступников.

«Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», — заявил Рааб.

Он добавил, что новый законопроект внесет в правовую систему «большую дозу здравого смысла» и усилит свободолюбие в обществе Великобритании.

Согласно новым реформам, подлежащие депортации иностранные правонарушители должны будут документально подтвердить, что в случае их высылки дети мигрантов, находящиеся на территории Великобритании, столкнутся с «невыносимыми трудностями». В данный момент право на семейную жизнь стоит выше общественной безопасности, чем пользуются мигранты при рассмотрении подобных дел.

В мире,ЕСПЧ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители