Британия вслед за Россией будет игнорировать постановления ЕСПЧ

Заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб планирует представить законопроект, позволяющий Лондону игнорировать некоторые правила Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает Sky News, пишет «Лента.ру».
Отмечается, что после принятия законопроекта конечной инстанцией по вопросам прав человека будет считаться Верховный суд Великобритании, а не ЕСПЧ. Кроме того, новый закон подразумевает более простую процедуру высылки из государства уголовных преступников.
«Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», — заявил Рааб.
Он добавил, что новый законопроект внесет в правовую систему «большую дозу здравого смысла» и усилит свободолюбие в обществе Великобритании.
Согласно новым реформам, подлежащие депортации иностранные правонарушители должны будут документально подтвердить, что в случае их высылки дети мигрантов, находящиеся на территории Великобритании, столкнутся с «невыносимыми трудностями». В данный момент право на семейную жизнь стоит выше общественной безопасности, чем пользуются мигранты при рассмотрении подобных дел.