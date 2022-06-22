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15 минут назад

СМИ: Шольц и Макрон поплатятся за желание партнерства с Москвой

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут поплатиться за желание выстроить партнерские отношение с Россией и потерять лидерство в Европейском союзе. Роль стран Восточной Европы в ЕС во главе с Польшей может возрасти. Об этом пишет аналитик Эоин Дреа в статье для журнала Foreign Policy, сообщает РИА Новости.

СМИ: Шольц и Макрон поплатятся за желание партнерства с Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, восточные члены Евросоюза недовольны позицией Парижа и Берлина и постепенно перестают им доверять. В связи с этим Польша взяла на себя лидерство в поддержке Украины.

Экс-премьер Украины предрек распад ЕС

Автор статьи отмечает, что отсутствие оперативных и значительных поставок вооружения Киеву со стороны Парижа и Берлина, безуспешные попытки Макрона и Шольца договориться с президентом России Владимиром Путиным о завершении боевых действий и сомнения насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, свидетельствуют о желании глав Франции и Германии наладить обычные партнерские отношения с Россией.

Дреа считает, что президенты стран Восточной Европы могут последовать примеру Венгрии, которая неоднократно отказывалась следовать ключевым решениям Евросоюза. Отмечается, что теперь ЕС может потерять возможность достигать консенсус при принятии решений, так как баланс сил был нарушен.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
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