СМИ: Шольц и Макрон поплатятся за желание партнерства с Москвой

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут поплатиться за желание выстроить партнерские отношение с Россией и потерять лидерство в Европейском союзе. Роль стран Восточной Европы в ЕС во главе с Польшей может возрасти. Об этом пишет аналитик Эоин Дреа в статье для журнала Foreign Policy, сообщает РИА Новости.

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По его словам, восточные члены Евросоюза недовольны позицией Парижа и Берлина и постепенно перестают им доверять. В связи с этим Польша взяла на себя лидерство в поддержке Украины.

Автор статьи отмечает, что отсутствие оперативных и значительных поставок вооружения Киеву со стороны Парижа и Берлина, безуспешные попытки Макрона и Шольца договориться с президентом России Владимиром Путиным о завершении боевых действий и сомнения насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, свидетельствуют о желании глав Франции и Германии наладить обычные партнерские отношения с Россией.