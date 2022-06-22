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36 минут назад

Медики выявили первые случаи оспы обезьян в Южной Корее

Vse42.ru

В Южной Корее врачи выявили два предположительных случая заражения оспой обезьян.

Первые случаи оспы обезьян выявили в Южной Корее
Фото: ТАССТАСС

Один из заболевших прибыл в международный аэропорт в Инчхоне, где у него обнаружили симптомы, свойственные данной инфекции. Его госпитализировали в медицинский центр города Инчхон.

На данный момент проводятся все необходимые диагностические исследования, передает Yonhap со ссылкой на корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.

С начала года подтвердилось 1 600 случаев заражения оспой обезьян, 72 пациента скончались. Еще 1 500 человек вирус находится под подозрением. Всего инфекция выявлена в 39 странах, отмечает "Интерфакс".

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