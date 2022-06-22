Первые случаи оспы обезьян выявили в Южной Корее

В Южной Корее врачи выявили два предположительных случая заражения оспой обезьян.

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Один из заболевших прибыл в международный аэропорт в Инчхоне, где у него обнаружили симптомы, свойственные данной инфекции. Его госпитализировали в медицинский центр города Инчхон.

На данный момент проводятся все необходимые диагностические исследования, передает Yonhap со ссылкой на корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.