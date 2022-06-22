Первые случаи оспы обезьян выявили в Южной Корее

В Южной Корее врачи выявили два предположительных случая заражения оспой обезьян.
Один из заболевших прибыл в международный аэропорт в Инчхоне, где у него обнаружили симптомы, свойственные данной инфекции. Его госпитализировали в медицинский центр города Инчхон.
На данный момент проводятся все необходимые диагностические исследования, передает Yonhap со ссылкой на корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.
С начала года подтвердилось 1 600 случаев заражения оспой обезьян, 72 пациента скончались. Еще 1 500 человек вирус находится под подозрением. Всего инфекция выявлена в 39 странах, отмечает "Интерфакс".