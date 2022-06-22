Байден увидел риск «игры в выжидание» на Украине

Боевые действия на Украине в какой-то момент могут обернуться «игрой в выжидание» между Россией и Европейским союзом — обе стороны будут испытывать друг друга на прочность. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме, сообщает РБК.

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Таким образом он ответил на вопрос журналистки о том, не опасается ли Байден, что западные страны сменят свою позицию по отношению к конфликту на Украине. По ее словам, некоторые лидеры не исключают будущей «усталости» от Украины, а другие открыто призывают к диалогу с президентом России Владимиром Путиным для мирного урегулирования ситуации.

Глава Белого дома ответил отрицательно, но добавил, что эта тема будет обсуждаться на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире может появиться «усталость» от ситуации на Украине в связи с затягиванием боевых действий. Он подчеркнул, что именно поэтому Лондон продолжит поддерживать Киев. Он также посоветовал западным союзникам подготовиться к тому, что конфликт на Украине продлится дольше, чем они рассчитывали.