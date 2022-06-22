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53 минуты назад

Байден увидел риск «игры в выжидание» на Украине

Елена Прошина

Боевые действия на Украине в какой-то момент могут обернуться «игрой в выжидание» между Россией и Европейским союзом — обе стороны будут испытывать друг друга на прочность. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме, сообщает РБК.

Байден увидел риск «игры в выжидание» на Украине
Фото: ReutersReuters

Таким образом он ответил на вопрос журналистки о том, не опасается ли Байден, что западные страны сменят свою позицию по отношению к конфликту на Украине. По ее словам, некоторые лидеры не исключают будущей «усталости» от Украины, а другие открыто призывают к диалогу с президентом России Владимиром Путиным для мирного урегулирования ситуации.

Глава Белого дома ответил отрицательно, но добавил, что эта тема будет обсуждаться на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире может появиться «усталость» от ситуации на Украине в связи с затягиванием боевых действий. Он подчеркнул, что именно поэтому Лондон продолжит поддерживать Киев. Он также посоветовал западным союзникам подготовиться к тому, что конфликт на Украине продлится дольше, чем они рассчитывали.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать Киеву помощь даже в том случае, если боевые действия затянутся.

В мире,Йенс Столтенберг,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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