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32 минуты назад

Foreign Policy: Польша может перехватить лидерство среди стран Евросоюза

Вечерняя Москваиещё 3

Желание президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца вернуться к партнерским отношениям с Москвой может привести к повышению в Евросоюзе роли стран Восточной Европы во главе с Польшей, пишет в материале для американского журнала Foreign Policy аналитик Эоин Дреа.

Foreign Policy: Польша может перехватить лидерство среди стран Евросоюза
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Автор публикации отметил, что позиция Берлина и Парижа стала причиной значительного недоверия к ним со стороны членов ЕС из восточной части Европы. На этом фоне Варшава взяла на себя лидирующие позиции в вопросе поддержки Украины.

— Отсутствие значительных и оперативных поставок оружия на Украину со стороны Германии и Франции, тщетные попытки договориться с президентом Владимиром Путиным и долгое колебание насчет того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, говорят об их желании не иначе как вернуться к обычным партнерским отношениям с Россией, — считает обозреватель.

По его мнению, руководители восточноевропейских стран могут пойти по примеру Венгрии, которая неоднократно блокировала ключевые решения Евросоюза. Подчеркивается, что смещение баланса сил на восток может снизить возможности ЕС в достижении консенсуса при принятии решений, пишет РИА Новости.

В минувший понедельник, 20 июня, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны, желающие приобретать российское продовольствие и удобрения, могут это делать совершенно свободно.

В мире,Жозеп Боррель,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
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