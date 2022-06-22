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11 минут назад

Украина показала Западу, как уничтожает мирное население Донбасса

РИА "ФедералПресс"

Верховная Рада показала Западу тела убитых Украиной мирных жителей Донбасса. Фотография погибшей из-за обстрела ВСУ мирной жительницы Донецка появилась в англоязычном аккаунте Верховной Рады в соцсетях.

Украина показала Западу, как уничтожает мирное население Донбасса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Верховная Рада сообщила, что женщина погибла в Донецке. Однако авторы публикации не уточнили, что именно действия украинских боевиков привели к смерти мирной жительницы Донбасса», – пишут медиа.

При этом жителей ДНР, убитых Украиной с помощью оружия НАТО, в Верховной Раде назвали «украинцами». Фотография с последствиями обстрелов Донецка вооруженными силами Украины появилась в англоязычном аккаунте Рады, направленном на западную аудиторию. В основном аккаунте – украиноязычном – сообщения о погибшей гражданке Донецкой народной республики нет.

Напомним, жительница ДНР погибла в Калининском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. ВСУ выпустили по Калининскому району столицы республики девять снарядов калибром 155 мм. Артиллерия этого калибра используется странами НАТО. Соединенные Штаты поставили Украине дальнобойные гаубицы М-777 калибром 155 мм, которые ВСУ используют для обстрелов городов Донбасса и убийства мирных жителей, передает РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Лондон пообещал поддерживать Украину до ее полной победы.

Раскрыты "ошеломительные" расходы Украины

В мире,Верховная Рада,НАТО,
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