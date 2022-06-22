Верховная Рада показала Западу тела убитых Украиной мирных жителей Донбасса. Фотография погибшей из-за обстрела ВСУ мирной жительницы Донецка появилась в англоязычном аккаунте Верховной Рады в соцсетях.

«Верховная Рада сообщила, что женщина погибла в Донецке. Однако авторы публикации не уточнили, что именно действия украинских боевиков привели к смерти мирной жительницы Донбасса», – пишут медиа.

При этом жителей ДНР, убитых Украиной с помощью оружия НАТО, в Верховной Раде назвали «украинцами». Фотография с последствиями обстрелов Донецка вооруженными силами Украины появилась в англоязычном аккаунте Рады, направленном на западную аудиторию. В основном аккаунте – украиноязычном – сообщения о погибшей гражданке Донецкой народной республики нет.

Напомним, жительница ДНР погибла в Калининском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. ВСУ выпустили по Калининскому району столицы республики девять снарядов калибром 155 мм. Артиллерия этого калибра используется странами НАТО. Соединенные Штаты поставили Украине дальнобойные гаубицы М-777 калибром 155 мм, которые ВСУ используют для обстрелов городов Донбасса и убийства мирных жителей, передает РИА Новости.