В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
28 минут назад

Евросоюз ожидает распад – экс-премьер Украины

Свободная пресса

По мнению бывшего премьера Украины Николая Азарова, Евросоюз развалится из-за политики «выравнивания». Именно она может заставить страны задуматься о выходе из объединения.

Экс-премьер Украины предрек распад ЕС
Фото: ReutersReuters

Азаров отметил, что принцип заключается в том, что «богатые страны Европейского Союза отчисляют из своих бюджетов определенные средства на дотацию выравнивания».

«То есть практически все граждане Германии, Франции, Нидерландов, других стран за то, что они когда-то присоединили к Европейскому Союзу какие-то страны, платят значительные суммы из своих доходов на так называемую дотацию выравнивания», - цитирует экс-премьера РИА «Новости».

Политик заявил, что в каких-то государствах поступающие средства идут на развитие инфраструктуры и прочее важные направления, а в каких-то – оседают в карманах чиновников. В связи с этим Азаров уверен, что средства, которые теоретически могут направить на Украину, не станут использовать эффективно.

«Я имею в виду по дотациям выравнивания. Она (политика. - Авт.) иррациональная, и она рано или поздно ведет к тому, что не только Великобритания выйдет из Европейского Союза, как она сделала, но и ряд других стран подумают о том, что стоит ли там им находиться», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что на этой неделе страны Евросоюза намерены официально предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

В мире,Николай Азаров,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители