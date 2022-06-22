Экс-премьер Украины предрек распад ЕС

По мнению бывшего премьера Украины Николая Азарова, Евросоюз развалится из-за политики «выравнивания». Именно она может заставить страны задуматься о выходе из объединения.
Азаров отметил, что принцип заключается в том, что «богатые страны Европейского Союза отчисляют из своих бюджетов определенные средства на дотацию выравнивания».
«То есть практически все граждане Германии, Франции, Нидерландов, других стран за то, что они когда-то присоединили к Европейскому Союзу какие-то страны, платят значительные суммы из своих доходов на так называемую дотацию выравнивания», - цитирует экс-премьера РИА «Новости».
Политик заявил, что в каких-то государствах поступающие средства идут на развитие инфраструктуры и прочее важные направления, а в каких-то – оседают в карманах чиновников. В связи с этим Азаров уверен, что средства, которые теоретически могут направить на Украину, не станут использовать эффективно.
«Я имею в виду по дотациям выравнивания. Она (политика. - Авт.) иррациональная, и она рано или поздно ведет к тому, что не только Великобритания выйдет из Европейского Союза, как она сделала, но и ряд других стран подумают о том, что стоит ли там им находиться», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что на этой неделе страны Евросоюза намерены официально предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.