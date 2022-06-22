Экс-премьер Украины предрек распад ЕС

«Я имею в виду по дотациям выравнивания. Она (политика. - Авт.) иррациональная, и она рано или поздно ведет к тому, что не только Великобритания выйдет из Европейского Союза, как она сделала, но и ряд других стран подумают о том, что стоит ли там им находиться», - подытожил он.