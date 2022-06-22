В США озвучили  способ для защиты Прибалтики от России

Американский журналист Крис Осборн заявил, что защитой от якобы возможного вторжения России в Прибалтику станут тяжелая бронетехника и истребители пятого поколения.

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Он считает, что польские или финские истребители F-35 Lightning будут действовать около российской границы и смогут уничтожить отечественные системы ПВО, а также пусковые установки баллистических ракет. Осборн убежден, что эти установки уязвимы для малозаметных самолетов.

Как сообщает РЕН ТВ, журналист напомнил, что Польша уже заказала у США танки M1 Abrams и новейшие истребители.

Осборн предположил, что именно усиление Прибалтики станет одним из главных вопросов на саммите НАТО в Мадриде.