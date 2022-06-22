Британия захотела игнорировать постановления ЕСПЧ

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После принятия законопроекта конечной инстанцией по вопросам прав человека будет считаться не ЕСПЧ, а Верховный суд Великобритании. Уточняется, что новый закон также упростит процедуру высылки из королевства уголовных преступников.

«Билль о правах усилит британскую традицию свободолюбия и внесет большую дозу здравого смысла в [правовую] систему. Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», — заявил Рааб.

Законопроект также обяжет подлежащих депортации иностранных правонарушителей документально подтверждать, что в случае их высылки дети мигрантов, проживающие на территории Соединенного Королевства, столкнутся с «невыносимыми трудностями». Сейчас многие мигранты при рассмотрении подобных дел ссылаются на приоритет права на семейную жизнь над общественной безопасностью.