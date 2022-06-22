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58 минут назад

Британия захотела игнорировать постановления ЕСПЧ

Lenta.ru

Заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб представит законопроект, который позволит Лондону игнорировать постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пишет Sky News.

Британия захотела игнорировать постановления ЕСПЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После принятия законопроекта конечной инстанцией по вопросам прав человека будет считаться не ЕСПЧ, а Верховный суд Великобритании. Уточняется, что новый закон также упростит процедуру высылки из королевства уголовных преступников.

«Билль о правах усилит британскую традицию свободолюбия и внесет большую дозу здравого смысла в [правовую] систему. Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», — заявил Рааб.

Законопроект также обяжет подлежащих депортации иностранных правонарушителей документально подтверждать, что в случае их высылки дети мигрантов, проживающие на территории Соединенного Королевства, столкнутся с «невыносимыми трудностями». Сейчас многие мигранты при рассмотрении подобных дел ссылаются на приоритет права на семейную жизнь над общественной безопасностью.

Ранее мэр Лондона Садик Хан обвинил британские власти в «позорном» бессердечии к беженцам с Украины и из Афганистана. Согласно опросу общественных организаций, почти треть украинцев, прибывших по программе, находятся в непригодном для жизни жилье, при этом почти четверть рискуют стать бездомными.

В мире,Мигранты,Законопроекты,Громкие уголовные дела ,ЕСПЧ,
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