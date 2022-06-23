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1 час назад

Турция и Саудовская Аравия договорились начать новую эру в отношениях

Газета.Ruиещё 4

Анкара и Эр-Рияд договорились начать «новую эру» в двусторонних отношениях. Об этом сообщает Reuters.

Турция и Саудовская Аравия решили начать новую эру в отношениях
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд накануне провел переговоры в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Наиболее сильно была подчеркнута решимость открыть новую эру двусторонних отношениях между странами, включая политические, экономические, военные, оборонные, культурные аспекты. Стороны выразили желание сотрудничать в энергетической сфере», — говорится в заявлении по итогам встречи.

Кроме того, Эр-Рияд поблагодарил Анкару за поддержку его кандидатуры на проведение выставки «Экспо-2030».

Отношения между Турцией и Саудовской Аравии резко ухудшились после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году на территории генконсульства КСА в Стамбуле. Он занимал оппозиционную саудовским властям сторону.

Ранее перед посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне была открыта табличка с именем Хашогги, в честь которого теперь называется прилегающая к диппредставительству улица.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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