В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
36 минут назад

Макрон заявил о глубоких расхождениях во французском обществе

Газета.Ruиещё 1

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политикам придется учится управлять страной "по-другому" на фоне провала переговоров о формировании правительства национального единства, передает BFMTV.

Макрон заявил о глубоких расхождениях во французском обществе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, глубокие расхождения во французском обществе отразились на результатах выборов в нижнюю палату парламента страны.

"Никакая политическая сила сегодня не способна в одиночку создавать законы. Президентское большинство [правящей партии "Возрождение"], действительно, относительное, поэтому его обязанность расширяться, либо достигая коалиционных договоренностей, либо выстраивая большинство по каждому отдельному тексту [закона]", - отметил Макрон.

Как указал президент Франции, лидеры большинства партий, с которыми он провел переговоры по итогам выборов, отвергли предложение по формированию правительства национального единства, поэтому реализация этого проекта вряд ли оправдана.

"Мы должны научиться управлять и заниматься законотворчеством по-другому Нам придется идти на компромиссы, но делать это в полной прозрачности, открыто, если можно так сказать, в стремлении к единству и действиям для нации. Чтобы добиться полезного прогресса, теперь политические группы должны открыто заявить, как далеко они готовы зайти [в работе с правящей партией]", - добавил Макрон.

Президент Франции также подчеркнул, что государству необходимы амбициозные реформы и первые решения нужно будет принять уже этим летом, в том числе по вопросам занятости и здравоохранения, поэтому он призывает лидеров оппозиции идти на компромиссы.

Ранее сообщалось, что Макрон провел переговоры о правительстве с экс-лидером крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и коммунистами.

В мире,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители