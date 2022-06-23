Макрон заявил о глубоких расхождениях во французском обществе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политикам придется учится управлять страной "по-другому" на фоне провала переговоров о формировании правительства национального единства, передает BFMTV.
По его словам, глубокие расхождения во французском обществе отразились на результатах выборов в нижнюю палату парламента страны.
"Никакая политическая сила сегодня не способна в одиночку создавать законы. Президентское большинство [правящей партии "Возрождение"], действительно, относительное, поэтому его обязанность расширяться, либо достигая коалиционных договоренностей, либо выстраивая большинство по каждому отдельному тексту [закона]", - отметил Макрон.
Как указал президент Франции, лидеры большинства партий, с которыми он провел переговоры по итогам выборов, отвергли предложение по формированию правительства национального единства, поэтому реализация этого проекта вряд ли оправдана.
"Мы должны научиться управлять и заниматься законотворчеством по-другому Нам придется идти на компромиссы, но делать это в полной прозрачности, открыто, если можно так сказать, в стремлении к единству и действиям для нации. Чтобы добиться полезного прогресса, теперь политические группы должны открыто заявить, как далеко они готовы зайти [в работе с правящей партией]", - добавил Макрон.
Президент Франции также подчеркнул, что государству необходимы амбициозные реформы и первые решения нужно будет принять уже этим летом, в том числе по вопросам занятости и здравоохранения, поэтому он призывает лидеров оппозиции идти на компромиссы.
Ранее сообщалось, что Макрон провел переговоры о правительстве с экс-лидером крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и коммунистами.