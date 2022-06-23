Макрон заявил о глубоких расхождениях во французском обществе

"Мы должны научиться управлять и заниматься законотворчеством по-другому Нам придется идти на компромиссы, но делать это в полной прозрачности, открыто, если можно так сказать, в стремлении к единству и действиям для нации. Чтобы добиться полезного прогресса, теперь политические группы должны открыто заявить, как далеко они готовы зайти [в работе с правящей партией]", - добавил Макрон.