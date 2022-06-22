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17 минут назад

США обратились к России по вопросу попавших в плен наемников

Елена Прошина

США призвали Россию соблюдать международные обязательства по отношению к задержанным на Украине лицам, однако так и не получили от Москвы никакого ответа по вопросу их дальнейшей судьбы. Об этом заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс, сообщает ТАСС.

США обратились к России по вопросу попавших в плен наемников
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

По его словам, США поддерживали с Россией связь по вопросу американских граждан, захваченных в плен в результате боевых действий на территории Украины. Прайс также упомянул, что правительство США контактировало с Международным комитетом Красного Креста, властями Киева и семьями американцев, которые пропали без вести на Украине.

«Мы публично и по закрытым каналам призвали российские власти и их ставленников придерживаться международных обязательств по отношению ко всем лицам, в том числе к тем, кто был захвачен в боях на Украине», — указал руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Он подчеркнул, что в данный момент у США нет информации о местонахождении пропавших на Украине американских граждан или каких-либо данных об их состоянии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине граждане США обвиняются в наемничестве, поэтому действие Женевской конвенции на них «не распространяется».

Белый дом потрясли слова Пескова об американских наемниках

В мире,Нед Прайс,Дмитрий Песков,Международный комитет Красного Креста,Госдеп США,
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