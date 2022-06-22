Италия приняла резолюцию по украинскому кризису

Итальянский сенат принял резолюцию по украинскому кризису. Об этом сообщает РИА Новости.
Совету министров поставлена задача требовать от властей России «немедленного прекращения боевых действий» на Украине и вывода с территории страны всех военных подразделений, участвовать в процессе деэскалации и прилагать дипломатические усилия для поиска мирного урегулирования.
Вопрос поставок вооружений Украине отражен в тексте резолюции в «формулировке о широком вовлечении парламента» в одобрение новых военных поставок. Сообщения о положительном исходе по резолюции появились после выступления премьер-министра страны Марио Драги в сенате. Документ одобрили 219 голосами за при 20 против и 22 воздержавшихся.
Ранее Сенат и Министерство обороны Италии сообщили, что на них была совершена кибератака, ответственность за которую взяла на себя российская хакерская группировка Killnet. По информации СМИ, сайты ведомств стали недоступны в результате нападения хакеров. При этом, хакеры Killnet написали, что к взлому сайтов итальянских госорганов они непричастны, однако, они не несут ответственности за деятельность отдельных частей группировки.