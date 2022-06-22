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25 минут назад

Италия приняла резолюцию по украинскому кризису

Lenta.ru

Итальянский сенат принял резолюцию по украинскому кризису. Об этом сообщает РИА Новости.

Италия приняла резолюцию по украинскому кризису
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Совету министров поставлена задача требовать от властей России «немедленного прекращения боевых действий» на Украине и вывода с территории страны всех военных подразделений, участвовать в процессе деэскалации и прилагать дипломатические усилия для поиска мирного урегулирования.

Вопрос поставок вооружений Украине отражен в тексте резолюции в «формулировке о широком вовлечении парламента» в одобрение новых военных поставок. Сообщения о положительном исходе по резолюции появились после выступления премьер-министра страны Марио Драги в сенате. Документ одобрили 219 голосами за при 20 против и 22 воздержавшихся.

Ранее Сенат и Министерство обороны Италии сообщили, что на них была совершена кибератака, ответственность за которую взяла на себя российская хакерская группировка Killnet. По информации СМИ, сайты ведомств стали недоступны в результате нападения хакеров. При этом, хакеры Killnet написали, что к взлому сайтов итальянских госорганов они непричастны, однако, они не несут ответственности за деятельность отдельных частей группировки.

В мире,Марио Драги,
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