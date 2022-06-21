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41 минуту назад

Байден считает, что ситуация вокруг Украины станет состязанием на выносливость Запада и РФ

ТАСС

Ситуация вокруг Украины превратится в состязание на выносливость между Россией и Западом, и США и Европа должны продолжать быть готовы нести издержки, которыми для них сопровождается введение санкций в отношении Москвы. Такое мнение выразил во вторник в беседе с журналистами в Белом доме американский президент Джо Байден.

Байден счел ситуацию вокруг Украины состязанием на выносливость
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Что я действительно думаю, так это то, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания - в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа", - заявил глава вашингтонской администрации.

Он комментировал высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который признал в субботу, что небольшая "усталость от [темы] Украины начинает проявляться по всему миру".

"И считаю, что мы (коллективный Запад - прим. ТАСС) должны [терпеть упомянутые издержки]. Мы будем говорить в том числе об этом в Испании [на предстоящем в конце месяца саммите НАТО]", - подчеркнул Байден.

В мире,Борис Джонсон,Джозеф Байден,НАТО,
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