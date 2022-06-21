Глава МИД Италии объявил о выходе из правящего «Движения пяти звёзд»

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из правящего «Движения пяти звёзд» в связи с разногласиями по ситуации на Украине.
«Сегодня я и многие другие коллеги покидаем «Движение пяти звёзд», которое с завтрашнего дня более не будет самой крупной политической силой в парламенте», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции.
Ди Майо назвал данное решение болезненным.
Ранее Ди Майо рассказал, что события на Украине выявили антинатовские и антизападные настроения в итальянском обществе.