В Мариуполе зажгли 10 тысяч свечей в память о погибших солдатах ВОВ

"В преддверии Дня памяти и скорби в освобожденном Мариуполе впервые за восемь лет волонтеры "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" зажгли 10 тысяч свечей в память о миллионах погибших солдат Красной армии, которые героически сражались за нашу с вами свободу и мирное небо над головой. Данная акция станет традиционной, как и памятные мероприятия, посвященные празднованию 9 мая", - сказал Амелин, слова которого приводит пресс-служба МГЕР.