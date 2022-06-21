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19 минут назад

В Мариуполе зажгли 10 тыс. свечей в память о погибших солдатах Великой Отечественной войны

ТАСС

"Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская рота" в Мариуполе создали надпись "Помним 22.06.1941" из 10 тыс. свечей в память о павших героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

В Мариуполе зажгли 10 тысяч свечей в память о погибших солдатах ВОВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В преддверии Дня памяти и скорби в освобожденном Мариуполе впервые за восемь лет волонтеры "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" зажгли 10 тысяч свечей в память о миллионах погибших солдат Красной армии, которые героически сражались за нашу с вами свободу и мирное небо над головой. Данная акция станет традиционной, как и памятные мероприятия, посвященные празднованию 9 мая", - сказал Амелин, слова которого приводит пресс-служба МГЕР.

Он отметил, что акция проходит на площади им. Ленинского комсомола, где недавно был установлен памятник бабушке, которая вышла с советским флагом к украинским военнослужащим и отказалась обменять Знамя Победы на продукты.

Ежегодно 22 июня в РФ отмечается День памяти и скорби - памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. По всей стране проходят траурные мероприятия и приспускаются государственные флаги.

В мире,Александр Амелин,Единая Россия,
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