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39 минут назад

В Германии начали преследовать россиян за предметы роскоши

News.ru

Немецкие власти стали изымать покупки у выезжающих из страны россиян, а также устраивать правовое преследование за попытки незаконного ввоза в РФ предметов роскоши. Отмечается, что действия Берлина спровоцированы попыткой граждан России получить налоговый вычет за свою покупку. На данный момент известно о трёх подобных случаях, пишет URA.RU.

В Германии начали преследовать россиян за предметы роскоши
Фото: pixabay.compixabay.com

В аэропорту Франкфурта у москвички изъяли сумку Furla за 500 евро, когда она пыталась перед вылетом в специальном пункте для оформления tax free поставить штамп на документы о покупке, чтобы получить налоговый вычет на свой счёт, — сказано в публикации.

Эксперты предостерегают соотечественников от попыток получить возврат НДС при покупке товаров люксовых брендов, так как можно лишиться самого предмета, а также получить запрет на въезд в ЕС.

Лидеры Евросоюза собираются усиливать санкционное давление на Россию, под новые ограничения может попасть российское золото, написало ранее агентство Reuters. Журналисты ознакомились с проектом документа, который готовят к саммиту — встреча на высшем уровне должна пройти в Европе уже на этой неделе.

На текущий момент Евросоюз принял шесть пакетов санкций в отношении России и Белоруссии. Агентство отмечает, что некоторые секторы при этом практически не затрагиваются. Например, газовый, поскольку в ЕС не хотят новыми рестрикциями серьезно ударить по собственной экономике.

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