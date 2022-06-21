В США назвали ошеломительными ежемесячные расходы Украины

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что власти Украины в свете продолжающегося конфликта ежемесячно тратят около $5-6 млрд. Соответствующее заявление она сделала во время выступления во Всемирном банке, передает РИА «Новости».

«Среднемесячные затраты этого правительства (Украины. — «Газета.Ru»), которое должно справляться с идущей войной, по последним расчетам составляют где-то между 5 и 6 миллиардами долларов в месяц», — сказала Пауэр.

По ее словам, такие затраты являются «ошеломительными».

Руководитель USAID также указала, что $7,5 млрд, которые были выделены Вашингтоном Киеву, недостаточны.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.