Президент Казахстана Токаев сделал заявление по статусу Украины

«Когда я разговаривал по телефону с президентом (России Владимиром. — RT) Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям, как НАТО и так далее», — приводит его слова РИА Новости.