США создадут группу помощи Киеву в расследовании преступлений на Украине

Министерство юстиции США сформирует группу сотрудников, которые, в частности, будут отвечать за содействие Киеву в привлечении к ответственности лиц, якобы причастных к военным преступлениям на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном ведомством во вторник.

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В документе говорится, что ранее в этот же день на территории Украины в районе пропускного пункта на границе с Польшей состоялась встреча главы Минюста США Меррика Гарленда с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой. Гарленд заявил Венедиктовой о готовности США "помочь Украине в выявлении, задержании и судебном преследовании лиц, причастных к военным преступлениям и другим жестокостям на Украине".

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В формируемую с этой целью группу сотрудников войдут "ведущие эксперты по расследованиям, касающимся нарушений прав человека, военных преступлений и других жестокостей". Она будет "предоставлять широкую техническую помощь" в том, что касается "сбора доказательств", а также консультации по юридическим вопросам. Как говорится в заявлении, "данная группа также будет играть важную роль в проводимом министерством расследовании потенциальных военных преступлений, в отношении которых у США есть юрисдикция, в их числе убийства и ранения американских журналистов", освещавших ход российской специальной военной операции на Украине.

Группу должен возглавить Илай Розенбаум, который ранее руководил подразделением Минюста США, курирующим вопросы, касающиеся поиска и наказания нацистских преступников. Розенбаум также займет пост советника по ответственности за военные преступления в министерстве.

В заявлении уточняется, что Минюст США также выделит дополнительных сотрудников для взаимодействия с властями Украины и других стран в противодействии обходу антироссийских санкций.

Позиция России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявлял, что специальная военная операция РФ на Украине призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. По его словам, Россия, в отличие от США, делает все, чтобы пресечь военные преступления.