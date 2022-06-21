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32 минуты назад

США заявили, что создадут группу для помощи Киеву в расследовании преступлений на Украине

ТАСС

Министерство юстиции США сформирует группу сотрудников, которые, в частности, будут отвечать за содействие Киеву в привлечении к ответственности лиц, якобы причастных к военным преступлениям на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном ведомством во вторник.

США создадут группу помощи Киеву в расследовании преступлений на Украине
Фото: ТАССТАСС

В документе говорится, что ранее в этот же день на территории Украины в районе пропускного пункта на границе с Польшей состоялась встреча главы Минюста США Меррика Гарленда с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой. Гарленд заявил Венедиктовой о готовности США "помочь Украине в выявлении, задержании и судебном преследовании лиц, причастных к военным преступлениям и другим жестокостям на Украине".

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В формируемую с этой целью группу сотрудников войдут "ведущие эксперты по расследованиям, касающимся нарушений прав человека, военных преступлений и других жестокостей". Она будет "предоставлять широкую техническую помощь" в том, что касается "сбора доказательств", а также консультации по юридическим вопросам. Как говорится в заявлении, "данная группа также будет играть важную роль в проводимом министерством расследовании потенциальных военных преступлений, в отношении которых у США есть юрисдикция, в их числе убийства и ранения американских журналистов", освещавших ход российской специальной военной операции на Украине.

Группу должен возглавить Илай Розенбаум, который ранее руководил подразделением Минюста США, курирующим вопросы, касающиеся поиска и наказания нацистских преступников. Розенбаум также займет пост советника по ответственности за военные преступления в министерстве.

В заявлении уточняется, что Минюст США также выделит дополнительных сотрудников для взаимодействия с властями Украины и других стран в противодействии обходу антироссийских санкций.

Позиция России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявлял, что специальная военная операция РФ на Украине призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. По его словам, Россия, в отличие от США, делает все, чтобы пресечь военные преступления.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.

В мире,Ирина Венедиктова,Анатолий Антонов,Владимир Путин,Министерство юстиции США,
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