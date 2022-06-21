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36 минут назад

Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест

Газета.Ruиещё 1

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ему продлили домашний арест на 30 дней, сообщает ТАСС.

Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
Фото: Родион Прока/Sputnik/РИА «Новости»Родион Прока/Sputnik/РИА «Новости»

Сообщается, что районный суд Кишинева продлил арест по требованию прокуроров.

По словам Додона, его защита опротестует постановление суда, так как считает это решение предвзятым.

В конце мая экс-президент Молдавии был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В частности, Додона подозревают в пассивной коррупции и незаконном обогащении. По решению суда, политик был отправлен на 30 дней под домашний арест. При этом сам Додон обвинения против себя отвергает, настаивая на своей невиновности.

Ранее Додон заявлял, что уголовное дело против него преследует геополитические цели.

Также сообщалось, что жену экс-президента Молдавии Галину Додон обвинили в коррупции и запретили ей покидать республику. Она говорила, что не признает вины и считает, что «это надуманное дело, чтобы опорочить ее мужа».

В мире,Игорь Додон,
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