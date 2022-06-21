Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ему продлили домашний арест на 30 дней, сообщает ТАСС.

Фото: Родион Прока/Sputnik/РИА «Новости» Родион Прока/Sputnik/РИА «Новости»

Сообщается, что районный суд Кишинева продлил арест по требованию прокуроров.

По словам Додона, его защита опротестует постановление суда, так как считает это решение предвзятым.

В конце мая экс-президент Молдавии был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В частности, Додона подозревают в пассивной коррупции и незаконном обогащении. По решению суда, политик был отправлен на 30 дней под домашний арест. При этом сам Додон обвинения против себя отвергает, настаивая на своей невиновности.

Ранее Додон заявлял, что уголовное дело против него преследует геополитические цели.