Названа дата запуска железнодорожного сообщения между Мелитополем и Крымом

С 1 июля в тестовом режиме будет запущено железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом. Такую дату назвал генеральный директор «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов. Его цитирует РИА Новости.

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«С 1 июля планируется в тестовом режиме пассажирское сообщение с Крымом. Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Это эпохальное событие, которое впервые за восемь лет соединит два региона», — сообщил Ефремов.

По его словам, тестовый поезд будет состоять из трех вагонов общей вместимостью 250 пассажиров.

Также Ефремов напомнил, что грузовое сообщение между Мелитополем и Крымом уже запущено.

«Инфраструктурный узел оживает», — отметил он.

8 июня советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что первый поезд с зерном уже прибыл в республику из Мелитополя.