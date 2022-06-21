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9 минут назад

Названа дата запуска железнодорожного сообщения между Мелитополем и Крымом

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С 1 июля в тестовом режиме будет запущено железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом. Такую дату назвал генеральный директор «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов. Его цитирует РИА Новости.

Названа дата запуска железнодорожного сообщения между Мелитополем и Крымом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 июля планируется в тестовом режиме пассажирское сообщение с Крымом. Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Это эпохальное событие, которое впервые за восемь лет соединит два региона», — сообщил Ефремов.

По его словам, тестовый поезд будет состоять из трех вагонов общей вместимостью 250 пассажиров.

Также Ефремов напомнил, что грузовое сообщение между Мелитополем и Крымом уже запущено.

«Инфраструктурный узел оживает», — отметил он.

8 июня советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что первый поезд с зерном уже прибыл в республику из Мелитополя.

«Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с северным Причерноморьем восстановлена», — сказал Крючков.

В мире,Олег Крючков,Алексей Ефремов,
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