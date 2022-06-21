СБУ сообщила о разоблачении «агентов ФСБ» в правительстве Украины

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Отмечается, что в ходе спецоперации в Киеве были задержаны заведующий отделом секретариата правительства и руководитель дирекции Торгово-промышленной палаты Украины.

Как рассказали в СБУ, задержанные «передавали врагу разную развединформацию». За сведения они получали вознаграждение в размере 2-15 тысяч долларов в зависимости от значимости сведений. Они арестованы и подозреваются в госизмене.