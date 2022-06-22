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27 минут назад

БНТ: парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия

Газета.Ruиещё 8

Парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Парламент Болгарии вынес правительству вотум недоверия
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В публикации отмечается, что отставку правительства поддержали 123 депутата, против высказались 115 парламентариев. По закону, для вотума было достаточно голосов 121 парламентария.

Инициаторами такого шага стали депутаты партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Подчеркивается, что после консультаций к предложению присоединились другие оппозиционные фракции — «Возрождение», «Есть такой народ» и «Движение за права и свободы» (ДПС).

В публикации отмечается, что после вынесения вотума недоверия партия «Продолжаем перемены» во главе с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым должна получить мандат на попытку сформировать совет министров. Если у фракции это не получится, то второй мандат передадут партии ГЕРБ. В случае их неудачи этим вопросом придется заняться президенту республики Румену Радаеву.

В случае, если в рамках этих процессов правительство не сформируется, Радаев должен распустить парламент и назначить служебный кабинет министров, а также объявить о досрочных выборах.

Ранее парламент Болгарии принял решение отправить в отставку спикера заксобрания Николу Минчева от правящей коалиции.

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