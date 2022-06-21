Литва хочет попросить НАТО разместить в стране войска и средства ПРО

В Литве предложили попросить НАТО о размещении в стране войск альянса и средств противоракетной обороны (ПРО). Об этом высказался литовский дипломат, бывший секретарь Министерства иностранных дел (МИД) республики Альбинас Янушка, передает РИА Новости.

Он призвал воспользоваться «кризисом калининградского транзита» и доказать НАТО необходимость размещения в Литве дивизии альянса и «очень серьезных воздушных и противоракетных средств защиты».

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). По предварительным оценкам, ограничение может затронуть до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы и металлы.