Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Минобороны сообщило о попытке ВСУ захватить остров Змеиный

CC BY-SA 3.0 / Shao

Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ захватить остров Змеиный. Атака не принесла результатов, так как ни одна ракета не долетела до цели. Об этом говорится в сообщении министерства, пишет РИА Новости.

«Вчера около 5 утра киевский режим предпринял очередную попытку овладеть островом Змеиный, рассчитывая нанести массированные воздушные и артиллерийские удары с последующей высадкой десанта», - говорится в сообщении министерства.

Генпрокурор США прибыл на Украину с необъявленным визитом

WIkipedia

На Украину с необъявленным визитом прибыл генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он находится в Киеве с целью обсуждения сотрудничества в расследовании предполагаемых военных преступлений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ABC.

«Генеральный прокурор Гарланд сейчас совершает необъявленный визит на Украину», — рассказал телеканалу неназванный представитель министерства юстиции США.

«Спасти удалось не всех»: Власти Крыма об ударе ВСУ по буровым платформам

Черноморнефтегаз

Спасены, по предварительным данным, не все сотрудники буровых платформ "Черноморнефтегаза", атакованных украинскими вооруженными формированиями. Однако надежда на обнаружение пропавших живыми все еще сохраняется.

Об этом Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Опубликовано видео задержания подпольных оружейников в России

Сотрудники ФСБ задержали 116 подпольных оружейников, который осуществляли незаконную деятельность в 38 регионах России. Обнародованные Центром общественных связей (ЦОС) спецслужбы видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

«Пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — указано в сообщении ведомства.

В Казахстане заявили о хороших отношениях с РФ после слов Токаева о Донбассе

Глава Института Евразийской интеграции Казахстана Оразгали Сельдеев заявил, что позиция казахстанских властей по ДНР и ЛНР давно известна, а новости о конфликтах Нур-Султана и Москвы - «передергивание». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что его страна считает ДНР и ЛНР квазигосударственными территориями и не признает их.

Путин поделился народной мудростью на заседании по строительству

Президент РФ Владимир Путин напомнил народную мудрость «хорошо тому, кто в своем дому» во время посвященного строительству заседания президиума Госсовета. Об этом рассказали «Известия».

На заседании Путин заявил, что действие национального проекта «Жилье и городская среда» следует продлить до 2030 года. Одним из главных направлений работы он назвал повышение доступности жилья.

Предоставление статуса кандидата Украине согласовали все страны ЕС

Все 27 стран-членов Евросоюза заявили о своем согласии предоставить Украине статус кандидата на вступление в организацию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статусы кандидатов на вступление в ЕС. При этом от Киева требуют укрепить верховенство права и вести борьбу с коррупцией. Ожидается, что окончательное решение о статусе главы государств Евросоюза примут на саммите 23-24 июня.

Финляндия усомнилась в скором вступлении в НАТО

Из-за позиции Турции, Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября. Об этом заявил финский президент Саули Ниинисте, пишет РИА Новости.

На пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента Робертой Метсолой Ниинисте отметил, что Финляндия не добилась особого прогресса на переговорах с Турцией.

Африканские лидеры проигнорировали обращение Зеленского

Лидеры стран Африки в основном проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Русской службы Би-би-си Ньюз».

20 июня Зеленский обратился к Афросоюзу. На виртуальную встречу с президентом Украины были приглашены 55 глав государств Африки. Однако в результате из них присутствовали лишь четверо. Остальные же прислали своих представителей.

Суд запретил видео с поцелуем Собчак и Ивлеевой

Тверской суд Москвы вынес решение о запрете распространения видеоролика с поцелуем телеведущих Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой. Об этом говорится в тексте соответствующего судебного решения, пишет ТАСС.